В СПбГУП рассказали о рекордных показателях на конкурсе для поступающих в вуз

СПбГУП – российский лидер по трудоустройству выпускников. Фото: предоставлено СПбГУП

Средний конкурс в СПбГУП на бюджет Министерства образования на 10 июля составляет 53 человека на место.

Для примера в прошлом средний конкурс на бюджет по всей Северной столице составил 17,5 человек.

Существенно ниже конкурс на факультет конфликтологии по субсидии Правительства России, всего три человека на место. Это объясняется большим числом мест, выделенных в силу особой важности для государства подготовки специалистов данного профиля.

- По данным государственной статистики, на протяжении многих лет СПбГУП – российский лидер по трудоустройству выпускников. По ряду специальностей вуз не выпустил ни одного безработного выпускника за последние 20 лет, - добавляют в пресс-службе вуза.

Всего вуз ведет набор по 18 специальностям, в том числе лингвистика, журналистика, юриспруденция, актерское искусство и многие другие.