Женщину судят за вымогательство 50 млн у бизнесмена в Петербурге

Жительницу Петербурга судят за многомиллионное хищение и вымогательство у бизнесмена. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенница, под видом сотрудницы правоохранительных органов, с 2017 по 2021 годы похитила у бизнесмена в Петербурге 24 млн рублей. Но, видимо, ей этого оказалось мало, и она в 2021 году потребовала у мужчины уже 50 млн рублей. Чтобы мотивировать его отдать деньги, женщина начала угрожать ему и его семье в смс-сообщениях. Об этом сообщает СУ СК России по Петербургу.

- Женщина требовала передать ей 50 млн рублей в качестве оплаты ее услуг по приисканию для коммерческой структуры оборудования на выполнение строительно-монтажных работ. Однако до конца свой умысел она довести не смогла, так как мужчина обратился с заявлением СУ СК Петербургу. После мошенницу задержали сотрудники полиции, - уточнили в ведомстве.

Женщину обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Следователи направили материалы уголовного дела с обвинительным заключением в прокуратуру.