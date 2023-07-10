«Зенит» всухую выиграл «Динамо» в товарищеском матче в Петербурге

«Зенит» разгромил «Динамо» в товарищеском матче. Фото: t.me/fczenit

Два петербургских клуба «Зенит» и «Динамо» встретились на поле «Газпром Арены» в Петербурге 10 июля в 17:00. Игра проходила в формате двух таймов по 40 минут. Схватка закончилась со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». Об этом рассказали в пресс-службе «Зенита».

Счет открыл Александр Ерохин во втором тайме. Затем он забил еще два гола, чем оформил хет-трик. Четвертый гол в ворота «Динамо» на счету Андрея Мостового.

- Все! Побеждаем в заключительном матче перед стартом нового сезона. Увидимся в Казани, сине-бело-голубые! – написали в пресс-службе после победы.

Отметим, что в Казани 15 июля «Зенит» выйдет на поле против ЦСКА. Команды сразятся за Суперкубок России.

Кроме того, «сине-бело-голубые» открыли продажу билетов на первый домашний матч нового сезона. Первым соперником «Зенита» станет грозненский «Ахмат». Команды сразятся за Кубок России. Игра назначена на 25 июля.