Видео жесткого ДТП на ЗСД с двумя погибшими появилось в Сети. Фото: скришот видео

В Сети появилось видео момента жесткого ДТП, случившегося на ЗСД. Смертельная авария произошла днем, 10 июля, и попала на регистратор автомобилиста, движущегося позади. События на записи развивались стремительно: водитель самосвала «Шахман» влетел в находящийся неподалеку грузовик и опрокинул его. После врезался в Porsche, столкнулся с ограждением, оказался на встречке и тоже завалился. Видео появилось в телеграм-канале «ДТП и ЧП».

– Из-за аварии водители грузовиков получили многочисленные травмы. От них и скончались на месте происшествия, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилиста, находившегося за рулем иномарки, госпитализировали в среднетяжелом состоянии в одну из больниц Северной столицы. Полицейские проверяют обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, на дороге образовалась мощная пробка.