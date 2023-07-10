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НовостиОбщество10 июля 2023 18:29

Движение на ЗСД ограничат из-за ремонта после смертельного ДТП

Ограничения возможно введут с десяти часов вечера
Элеонора КУРЮМОВА
Движение на ЗСД ограничат из-за ремонта после смертельного ДТП.

Движение на ЗСД ограничат из-за ремонта после смертельного ДТП.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последствия жесткой и смертельной аварии до самого вечера устраняют работники служб. Из-за случившегося днем ДТП на ЗСД частично ограничат движение. В частности, работать грузоподъемная техника будет на дороге от КАДа до трассы «Скандинавия». Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

– Внимание! 10 июля, с десяти часов вечера, возможно введение ограничений движения в левых полосах на Северном участке диаметра, – уточнили в пресс-службе организации.

Поэтому сотрудники компании попросили местных жителей быть внимательными и осторожными. Кроме того, чтобы не оказаться в пробке или заторе по пути домой, петербуржцам и ленинградцам посоветовали планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения.

Ранее spb.kp.ru писала, что видео жесткого ДТП на ЗСД с двумя погибшими появилось в Сети.