Жесткая авария произошла на Московском проспекте в Петербурге. Фото: «ДТП и ЧП | Петербург»

Еще одно жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 10 июля, на перекрестке улицы Фрунзе и Московского проспекта. Там столкнулись две легковушки. Очевидцы предполагают, что один из водителей пытался проскочить. Фото с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Очередной водитель не оценил свои и автомобильные способности, – написал один из пользователей социальной сети ВКонтакте.

На фотографиях с места происшествия видно, что на перекресток прибыли сотрудники скорой помощи. Но о состоянии пострадавших водителей пока что ничего неизвестно. Зато хорошо оценить можно ущерб, полученный из-за столкновения машинами. У одной из легковушек почти полностью отсутствует капот. Кроме того, некоторые детали разлетелись по ближайшему радиусу. У второго автомобиля сильно, словно жестяная банка, помята водительская дверь.