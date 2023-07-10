Петербуржца отправили в колонию на шесть лет из-за избитого насмерть знакомого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима. Ранее его обвинили в убийстве по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В феврале этого года пьяный обвиняемый находился на Невском проспекте. Там он поссорился со своим знакомым, – уточнили в пресс-службе.

Но ограничиться одной словесной перепалкой он не смог. Поэтому вспылил, повалил потерпевшего на землю и начал избивать. В общей сложности, он ударил своего оппонента не менее восьми раз: дважды попал кулаком по лицу, столько же – приложил обидчика головой об асфальт. Но кульминацией односторонней борьбы стали четыре удара ногой в область головы.

Пострадавший в скором времени скончался в одной из больниц Северной столицы. Медики установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.