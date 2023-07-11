Мощный пожар вспыхнул в бане на Приморском шоссе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный пожар вспыхнул во второй половине дня, 10 июля , в Курортном районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе МЧС, очевидцы сообщили о возгорании около четырех часов вечера. В поселке Солнечное, на приморском шоссе пламя возникло в бане, площадью 900 квадратных метров. Огонь занял половину площади одноэтажного помещения.

– Сведения о пострадавших не поступали, – сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они сразу начали бороться с разъяренной стихией. Но горячие языки пламени, занимали все большую площадь в помещении с мансардой и упорно не хотели отступать.

27 сотрудникам МЧС потребовалось почти шесть часов, чтобы усмирить огонь. О том, что пожар полностью ликвидирован они сообщили в ночь с 10 на 11 июля.

Ранее spb.kp.ru писала, что 30 человек эвакуировали во время тушения пожара на Греческом переулке в Петербурге.