Автомобиль перевернулся и загорелся на КАДе около «Дороги жизни». Фото: «ДТП и ЧП | Петербург»

10 июля в календаре петербуржцев отметилось на календаре днем особо жестких и многочисленных ДТП. Так, поздним вечером над дорогой жизни перевернулся автомобиль. Один из свидетелей происшествия записал видео и опубликовал его в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург». К слову, как рассказали свидетели происшествия, автомобиль начал дымиться. Вокруг места происшествия собралось большое количество людей.

– Когда-нибудь автомобилисты поймут, что «крутость» их вождения определяется не моделью и скоростью автомобиля, а аккуратностью. Зачем столько понтов? Машина это средство для передвижения от точки «А» до «В», – написала одна из пользовательниц и читательница группы.

Самого автора видео spb.kp.ru не берется цитировать из-за обилия эмоций в ролике, которые водитель выражает с помощью обсценной лексики. А, если ее убрать, то получится, что мужчина ничего и не сказал.