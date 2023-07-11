Грек-минер сообщил о взрывчатке в здании горсуда Петербурга

Грек-минер сообщил о взрывчатке в здании городского суда Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники петербургской полиция вечером 9 июня осмотрела и обыскала Московский Федеральный суд. Как оказалось, на пульт службы поступило сообщении о заминировании здания. Неизвестный сообщил, что в ведомстве, расположенном на Бассейной улице, находиться взрывчатое устройство. Об этом пишет «Мойка78».

– Через телефон горячей линии «112» в полицию позвонил номер, который определялся как греческий, – пишет издание.

Выяснилось, что звонивший лжеминер – человек интеллигентный и вежливый. Он представился сотрудникам служб и рассказал, что установил бомбу в здании Московского Федерального суда. На адрес оперативно направились правоохранители. В течение целого часа объект осматривали охранители закона. Но, к счастью, никакой взрывчатки они не нашли. Поэтому и решили не проводить эвакуацию. О дальнейшей судьбе «шутника» на момент публикации ничего неизвестно.