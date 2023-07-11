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НовостиОбщество10 июля 2023 22:28

Жители Кировского района Петербурга недовольны домофонами по программе «Умный двор»

Горожане не знали об обновлении домового имущества
Элеонора КУРЮМОВА
Жители Кировского района Петербурга недовольны домофонами по программе «Умный двор».

Жители Кировского района Петербурга недовольны домофонами по программе «Умный двор».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутату ЗакСа Петербурга Алексею Цивилеву начали массово поступать жалобы от жителей Кировского района города. Как оказалось, недовольство у горожан вызвали новые домофоны, устанавливаемые по программе «Умный дом». Поэтому чиновник обратился в комитет по информатизации. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

– Петербуржцы не знали о проходящей замене оборудования, об обслуживающей его организации. Кроме того, их лишили оперативной связи с производителем работ. Из-за этого некоторые жители не могли попасть в дом после возвращения из отпуска, – рассказал Алексей Цивилев.

Основными вопросами граждан оказались причины, по которым систему внезапно начали менять без согласия собственников, время и порядок получения ключей, причина ограниченности ключей, а кто понесет ответственность за установку, эксплуатацию и дальнейшее обслуживание домофона.