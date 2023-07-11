Жители Кировского района Петербурга недовольны домофонами по программе «Умный двор». Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутату ЗакСа Петербурга Алексею Цивилеву начали массово поступать жалобы от жителей Кировского района города. Как оказалось, недовольство у горожан вызвали новые домофоны, устанавливаемые по программе «Умный дом». Поэтому чиновник обратился в комитет по информатизации. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

– Петербуржцы не знали о проходящей замене оборудования, об обслуживающей его организации. Кроме того, их лишили оперативной связи с производителем работ. Из-за этого некоторые жители не могли попасть в дом после возвращения из отпуска, – рассказал Алексей Цивилев.

Основными вопросами граждан оказались причины, по которым систему внезапно начали менять без согласия собственников, время и порядок получения ключей, причина ограниченности ключей, а кто понесет ответственность за установку, эксплуатацию и дальнейшее обслуживание домофона.