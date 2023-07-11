Без вести пропавшего 33-летнего жителя Нижегородской области ищут в Петербурге. Фото: «ЛизыАлерт»

Без вести пропавшего 33-летнего жителя Нижегородской области ищут более двух месяцев в нескольких регионах России одновременно. Мужчина ушел из дома в городе Дзержинск 25 апреля и с тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили волонтеры «ЛизыАлерт» в официальном сообществе ВКонтакте.

– Нужна помощь добровольцев! Может находиться в вашем городе, – обратились к неравнодушным местным жителям сотрудники поисково-спасательного отряда.

Ориентировки на мужчину уже разлетелись по социальным сетям. Среди особых примет пропавшего высокий рост – около 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русого цвета волосы и карие глаза. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии по телефону 112 или 8 800 700 54 52. Либо обратиться напрямую к инфоргу поиска Софье Мышиндре по номеру 8 986 748 39 28.