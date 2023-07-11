Антициклон принесет в Петербург холодный воздух 11 июля

В Петербурге будет прохладно во вторник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге во вторник, 11 июля. В городе будет прохладно, но дождей при этом не предвидится. Обстановка сформируется под влиянием наполненного холодными воздушными массами гребня антициклона с севера. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, - говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха в Северной столице составит от 19 до 21 градуса, а в Ленинградской области будет 17-22 градуса. Северный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится.

Примерно такая же погода ждет Петербург и в среду, 12 июля. Дождей не будет, а воздух прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс.