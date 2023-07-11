Вторник станет самым холодным днем для 11 июля за последние 25 лет в Петербурге

В Петербурге будет всего 17 градусов 11 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что сегодняшний день может стать самым холодным для 11 июля за последние 25 лет наблюдений. Об этом рассказал сам агрегатор.

- Ожидается, что термометр покажет всего 17 градусов, - говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода».

Напомним, ранее главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что во вторник в городе не предвидится осадков. Но, несмотря на отсутствие дождей, в Северной столице подует холодный ветер, который принес с собой гребень антициклона.

Ранее сообщалось, что сухая погода продержится в Петербурге до пятницы, 14 июля. Всю рабочую неделю в городе не будет дождей, но и знойной жары ждать не приходится.