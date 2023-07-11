Пробка на 9 километров растянулась на КАД Петербурга от поста ГИБДД до Дачного проспекта

На КАД собралась пробка в 9 км. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал необычно плотную пробку в Петербурге. Затор на внутренней стороне кольцевой автодороги растянулся на девять километров. Машины стоят от поста ГИБДД до Дачного проспекта.

- В девятикилометровой пробке можно потерять 44 минуты, хотя обычно водители проезжают этот участок всего за 13 минут, - говорится в сообщении сервиса.

Что стало причиной такой пробки, пока не сообщается.

Напомним, в ночь на 11 июля в Петербурге перевернулся и загорелся автомобиль. Все произошло на КАД около 23 часов. Машина начала дымиться. А другие водители, спешившие домой, останавливались, чтобы при необходимость помочь пострадавшему.