Мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку в квартире в Петербурге

Полицейские поймали подозреваемого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина пригласила в гости малознакомого мужчину из Закавказья, но все закончилось изнасилованием. 22-летняя петербурженка попала в больницу. Ее госпитализировали из квартиры на улице Вавиловых. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам пострадавшей, 8 июля в период с двух часов ночи до 12:30, предположительно, в доме 13 по улице Егорова (точный адрес девушка не помнит) ее изнасиловал малознакомый «Ганеш», - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого 10 июля около десяти часов вечера на Лиговском проспекте. Мужчине 41 год. На него возбудили уголовное дело. Известно, что он уже два раза привлекался к уголовной ответственности за кражи, а сейчас работает промышленным альпинистом.