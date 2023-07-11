Двое детей на электросамокатах пострадали в ДТП за сутки в Петербурге

Сотрудники полиции организовали проверку после аварий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу двое детей за сутки пострадали в авариях, когда катались на электросамокатах. Одно ДТП случилось утром 10 июля. 15-летняя девочка переезжала дорогу, не слезла с транспорта. В итоге школьница попала под колеса автомобиля «Хендай Солярис». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Второй ребенок переезжал дорогу на электросамокате на зеленый сигнал светофора на Шуваловском проспекте. 13-летнего мальчика сбил водитель «Киа Спортейдж». Это произошло на Планерной улице в понедельник, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Школьников в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Известно, что водитель «Киа» за последние два года 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.