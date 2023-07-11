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НовостиОбщество11 июля 2023 7:33

Действия СК признали незаконными после визита Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Охранника, не пустившего главу СК на стройку, допрашивали по несуществующему уголовному делу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд признал незаконными действия СК.

Суд признал незаконными действия СК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу охранника намыва Васильевского острова, который не пустил на стройку главу СК Александра Бастрыкина. Адвокат мужчины ранее сообщил суду, что из-за незаконных следственных действий он не смог получить свою зарплату, его имущественные права нарушили.

- Изначально СК возбудил дело о превышении полномочий, но Генпрокуратура признала его незаконным. Однако СК все равно допрашивал охранника, ему даже выбрали меру процессуального принуждения, хотя уголовного дела по факту не существовало, - напомнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, жалобу зарегистрировали еще в мае текущего года. Но окончательное решение по ней суд принял только в июле. Инстанция удовлетворила жалобу. Все действия следователей признали незаконными и обязали их устранить все нарушения.