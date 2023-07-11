Действия СК признали незаконными после визита Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Суд признал незаконными действия СК. Фото: Олег ЗОЛОТО

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу охранника намыва Васильевского острова, который не пустил на стройку главу СК Александра Бастрыкина. Адвокат мужчины ранее сообщил суду, что из-за незаконных следственных действий он не смог получить свою зарплату, его имущественные права нарушили.

- Изначально СК возбудил дело о превышении полномочий, но Генпрокуратура признала его незаконным. Однако СК все равно допрашивал охранника, ему даже выбрали меру процессуального принуждения, хотя уголовного дела по факту не существовало, - напомнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, жалобу зарегистрировали еще в мае текущего года. Но окончательное решение по ней суд принял только в июле. Инстанция удовлетворила жалобу. Все действия следователей признали незаконными и обязали их устранить все нарушения.