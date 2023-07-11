Водителя судят за наезд задним ходом на 82-летнюю пенсионерку в Петербурге

В Петербурге судят водителя, наехавшего задним ходом на 82-летнюю бабушку. Фото: Олег ЗОЛОТО

На боковом проезде Новоизмайловского проспекта в Северной столице в апреле 2022 года сбили 82-летнюю пенсионерку. Водитель, вероятно, хотел припарковаться и двигался по дороге задним ходом. Бабушка в это время начала переходить дорогу и угодила под колеса «Шкоды Октавия». Пожилая женщина получила тяжелые травмы. Водителю теперь придется объяснятся в суде. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

- Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Московский районный суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит водителю, предусматривает до двух лет лишения свободы.