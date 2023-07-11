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НовостиПроисшествия11 июля 2023 7:41

Мужчина полгода насиловал 10-летнюю девочку в Петербурге

В полицию обратилась мама школьницы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали подозреваемого в педофилии.

Полицейские задержали подозреваемого в педофилии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге десятилетняя девочка в течение полугода подвергалась насилию со стороны 41-летнего мужчины. В полицию обратилась мама школьницы, которая рассказала что бывший осужденный приставал к ее дочке с января по июль 2023 года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам женщины, с января по июль 2023 года неработающий мужчина в квартире на Подольской улице совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери, - рассказал источник.

Сотрудники уголовного розыска поймали преступника 10 июля. Мужчину задержали на Кубинской улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт краденного. Ему назначали условный срок.