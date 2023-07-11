Мужчина достал пистолет и устроил драку в кафе, чтобы не платить за заказ в Петербурге

Мужчина набросился с кулаками на продавца в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчину из Северного Кавказа задержали в Ленобласти за хулиганство. Мужчина пришел поужинать в кафе на Столичном проспекте в Кудрово. Но, когда пришло время рассчитаться, посетитель достал пистолет и начал угрожать сотруднику заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в кафе ранее судимого 39-летнего уроженца одной из северокавказских республик, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что вместо кошелька, посетитель достал пистолет и ударил продавца кафе кулаком в голову. Пострадавшим оказался мужчина из африканской страны.

Огнестрельное оружие ограниченного действия у дебошира отобрали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.