Мужчина достал пистолет и устроил драку в кафе, чтобы не платить за заказ в Петербурге

Мужчина набросился с кулаками на продавца в кафе.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Мужчину из Северного Кавказа задержали в Ленобласти за хулиганство. Мужчина пришел поужинать в кафе на Столичном проспекте в Кудрово. Но, когда пришло время рассчитаться, посетитель достал пистолет и начал угрожать сотруднику заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в кафе ранее судимого 39-летнего уроженца одной из северокавказских республик, - говорится в сообщении регионального ведомства.
Известно, что вместо кошелька, посетитель достал пистолет и ударил продавца кафе кулаком в голову. Пострадавшим оказался мужчина из африканской страны.
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