В Ленобласти со стрельбой остановили фуру с наркотиками, сломавшую шлагбаум на платной дороге

Найденные свертки с травой отправили на экспертизу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции остановили большегруз с наркотиками в Тосненском районе Ленобласти. Фура привлекла внимание, когда водитель сломал шлагбаум на платной дороге, чтобы проехать, не заплатив. Госномеров на машине не было. Все произошло на трассе «Нева» 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Заметившие нарушителей сотрудники ДПС потребовали остановки транспорта, но водитель законные требования проигнорировал, продолжая движение прямо на инспектора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудник полиции выстрелил один раз вверх и пять раз по колесам. Автомобиль остановился. В кабине фуры специалисты нашли три свертка с веществом растительного происхождения. Их направили на экспертизу. Правоохранительные органы организовали проверку.