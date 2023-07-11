Петербуржец прятался в женском туалете мебельного центра и снимал девушек на камеру

Парня засекла камера видеонаблюдения. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В мебельном центре около станции метро «Лесная» в Петербурге заметили парня, который прятался в женской уборной и снимал на камеру девушек, которые туда заходили. Он попался одной из посетительниц на глаза. Девушка закричала, а хулиган бросился бежать. Об этом сообщает паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте 11 июля.

- Девушка пошла в туалет, а из соседней закрытой на ремонт кабинки снизу снимали на телефон. Девушка вышла, начала кричать схватила его, но он выдернул руку и убежал, прилагаю фото с камеры видеонаблюдения. Если знаете его, напишите в комментарии, - говорится в сообщении.

Парня никто не задержал, он смог сбежать с места случившегося. Пользователи социальной сети возмущены поступком хулигана. Для чего он снимал девушек, пока никто не знает, есть только предположения. Пострадавшей посоветовали обратиться в полицию.