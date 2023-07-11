На реконструкцию Цимбалинского путепровода в Петербурге планируют потратить 9,2 млрд рублей

В Петербурге ищут подрядчика для реконструкции Цимбалинского путепровода. Фото: 2gis

Много лет в Петербурге обсуждали необходимость реконструировать Цимбалинский путепровод, и вот наконец власти начали искать подрядчика. Потратить на ремонт переправы готовы более 9,2 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 9 августа, следует из данных портала госзакупок.

- Выполнение работ по объекту «Реконструкция Цимбалинского автодорожного путепровода» с разработкой рабочей документации для нужд Петербурга, - указано в наименовании объекта закупки.

Согласно проектной документации, основной участок нового путепровода расширят до четырех полос, также сделают велодорожки и тротуары. Кроме того, запланировано и благоустройство территории – посадка деревьев и кустарников, озеленение газонами и установка шумозащитных экранов.

Когда строительство нового путепровода завершится, старый демонтируют. Выполнить все работы подрядчик должен до ноября 2027 года.

Напомним, что в 2019 году Смольный и «РЖД» заключили соглашение о реконструкции путепровода. Тогда работы оценили в 4,5 млрд рублей, а завершить их собирались в течение трех лет.