Причиной пожара на складе на Менделеевской улице стала неисправность оборудования

Пожарные тушили здание склада 10 часов. Фото: МЧС

Стала известна причина пожара на Менделевской улице в Петербурге. 10 июля склад разгорелся на 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, мощный пожар начался из-за неисправности оборудования. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Предварительной причиной пожара называют неисправность оборудования, а точнее - перегрев компрессора. Материальный ущерб сейчас устанавливается, - пишет издание.

Известно, что кирпичное здание арендовала компания, которая занимается лакокрасочным производством. Множество горючих веществ осложняло тушение огня. Пламя полностью уничтожило второй этаж и частично третий этаж, где находилась техника для производства порошковой краски и склад.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Полностью потушить здание удалось лишь через десять часов. Работы шли непрерывно.