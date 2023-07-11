Более 500 тысяч рублей жительница Петербурга оставила мошенникам в мусорном баке

Петербурженка оставила в мусорном баке парка 550 тысяч рублей для мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН

66-летняя жительница Петербурга попалась на уловку мошенников и лишилась 550 тысяч рублей. Ей в ноябре 2022 года позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил женщине, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором погиб человек. Поэтому мошенник предложил пенсионерке замять дело за крупную сумму. Но передать деньги нужно было скрытно, положив их в мусорный бак в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

- По требованию звонившего, женщина сложила в пакет 550 тысяч рублей и оставила их в мусорном баке в парке. Как и требовал мошенник, потерпевшая ничего не сообщила родственникам и знакомым, - указали в ведомстве.

Забрал деньги 19-летний парень. Он успел потратить деньги до того, как его задержали. Сейчас ему уже выдвинули обвинение о крупном мошенничестве в составе группы. Материалы дела направили на рассмотрение в Петроградский районный суд.