Жительница Ленобласти нашла в своем гараже чужую машину с оружием и боеприпасами

Жительница Ленобласти нашла в своем гараже чужую машину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычная ситуация произошла с бизнесвумен из Ленобласти. 41-летняя женщина какое-то время назад потеряла ключи от гаража в кооперативе, поэтому долго туда не приходила. 10 июля она решила там убраться, но увидела на двери гаража новый дверной замок. Однако это горожанку не остановило. Она вскрыла замок и обнаружила внутри чужую машину. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Предпринимательница увидела внутри гаража автомобиль ГАЗ-3110 с госзнаками Дагестана. «Волга» оформлена на 67-летнего жителя этого региона, и в розыске не значится, - передает источник.

Женщина позвонила в полицию. Они осмотрели машину и нашли в багажнике охотничье ружье, гранату и другие боеприпасы. Граната оказалась боевой, а оружие не зарегистрировано в органах Росгвардии. Найденное отправили на экспертизу. Владельца ищут.