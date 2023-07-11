Покусанного собакой котенка завернули в пакет и выбросили около гаражей в Петербурге

Котенок умер в клинике из-за остановки сердца. Фото: vk.com/spb_today

Жизнь котенка оборвалась из-за равнодушных людей. Малыша два раза выбрасывали на улицу в пакете. После первого такого поступка хвостика отдали в добрые руки, но руки оказались не такими уж добрыми. Собака из этой семьи вспорола желудок малышу. Горе-хозяева решили повторить чужое предательство, и выбросили котика в пакете.

- Когда узнала, что котенка снова выбросили в пакете, на этот раз в гаражи, кинулась его спасать. Всем городом собирали вчера ему на операцию и стационар. Но утром 11 июля из клиники сообщили, что питомец умер, сердечко не выдержало, - рассказала девушка в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

Она сообщила, что неравнодушные петербуржцы собрали на лечение котенка больше 28 тысяч рублей. Кроме них, ветеринары вернут остаток с клиники. Эти деньги девушка планирует отправить в другие приюты на спасение других бездомных животных.