Зарплату акушера-гинеколога частной клиники признали самой высокой в Петербурге

В Петербурге составили рейтинг самых высоких зарплат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составили в Петербурге. Топ возглавила должность акушера-гинеколога в частной клинике. Работодатели готовы платить такому специалисту до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

- В требованиях работодатель указал высшее медицинское образование, действующие сертификаты по акушерству и гинекологии, УЗ диагностики и скринингу. Возможна частичная занятость, - говорится в информации о вакансии.

На втором месте в рейтинге – главный инженер строительной компании, зарплата которого будет составлять до 180 тысяч рублей. Чуть меньший доход обещают ведущему специалисту по сопровождению 1С – до 130 тысяч, что тоже является хорошей заработной платной в Петербурге.

Менеджеру по работе с ключевыми клиентами работодатель предлагает до 112 тысяч 500 рублей. Всего на пару тысяч меньше в Ленобласти готовы платить шеф-повару ресторана европейской кухни.