Петербург занял последнее место в рейтинге регионов по кадровой стабильности

Петербург оказался в конце рейтинга по кадровой стабильности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался в конце рейтинга по кадровой стабильности. В 16% компаний Северной столицы свое положение на рынке труда оценили крайне негативно. Еще в 45% организациях заявили, что у них все стабильно. А положительную оценку дали только в 39% компаниях. Этот показатель оказался самым низким по России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса hh.ru.

В разрезе отраслей наиболее позитивную оценку ситуации с кадрами давали в организациях, связанных со строительством и недвижимостью (55% положительных ответов), IT-компаниях (54%), а также те, кто занимается добычей и переработкой ископаемых, и производством непищевых товаров (по 50%).

А вот хуже всего свою ситуацию с кадрами оценивают компании из сферы розничной торговли (22% оценили крайне негативно) и организации, которые оказывают услуги бизнесу и населению (25%).

- Интересно, что в вопросе «Планирует ли ваша компания изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году?» чаще всего положительные ответы давали именно петербургские компании - сразу 61%. Для сравнения: в среднем по России хотят расширить сферу деятельности или вообще изменить ее только 49% работодателей, - отметили аналитики.