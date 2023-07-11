Полицейского из Ленобласти арестовали по делу об убийстве ухажера бывшей девушки

Мужчина сам явился в отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Суд в Ленобласти выбрал меру пресечения полицейскому, который, по версии следствия, зарезал нового ухажера своей бывшей девушки. Мужчина ворвался в квартиру возлюбленной в Кудрово в ночь на 9 июля и увидел там соперника. Он избил девушку, а на оппонента кинулся с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По ходатайству следствия судом избрана мера заключения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, изначально виновник случившегося скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов искали его и уже узнали, где находится предполагаемый преступник. Но мужчина самостоятельно объявился в отделе полиции.

Известно, что до задержания он работал стажером Оперуполномоченного уголовного розыска во Всеволожском районе Ленобласти.