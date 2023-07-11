Мужчина получил три года «строгача» за серийные кражи из магазинов Петербурга

Мужчина отправился на три года в колонию за кражи из магазинов Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Северной столицы с 25 марта по 12 апреля 2022 года совершил серию налетов на булочные, кофейни и магазины, среди которых оказались «Все дома», «Baggins Coffee», «Love box Flowers», «PetStoreH&H» и другие. Вор проникал внутрь помещений и забирал деньги из кассы и ящиков столов. Всего он вынес 87 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчину признали виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение и краже, с проникновением в помещение и иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, - уточнили в ведомстве.

Во время следствия установили, что петербуржец уже имел судимость за кражи. Поэтому суд признал рецидив преступлений, что стало отягчающим обстоятельством. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.