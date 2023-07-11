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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:35

Мужчина получил три года «строгача» за серийные кражи из магазинов Петербурга

Мужчина уже имел судимость за кражи, но это его не остановило от новых налетов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мужчина отправился на три года в колонию за кражи из магазинов Петербурга.

Мужчина отправился на три года в колонию за кражи из магазинов Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Северной столицы с 25 марта по 12 апреля 2022 года совершил серию налетов на булочные, кофейни и магазины, среди которых оказались «Все дома», «Baggins Coffee», «Love box Flowers», «PetStoreH&H» и другие. Вор проникал внутрь помещений и забирал деньги из кассы и ящиков столов. Всего он вынес 87 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчину признали виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение и краже, с проникновением в помещение и иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, - уточнили в ведомстве.

Во время следствия установили, что петербуржец уже имел судимость за кражи. Поэтому суд признал рецидив преступлений, что стало отягчающим обстоятельством. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.