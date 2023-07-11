Велосипедистки травмировались на Васильевском острове из-за разлитого масла на дороге

Неизвестные разлили масло на проезжую часть. Фото: t.me/Megapolisonline

На проезжей части на Васильевском острове неизвестные разлили масло. Но велосипедисты об этом узнали не сразу, только после того, когда травмы получили несколько человек. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

- На стрелке Васильевского острова утром прошлась Аннушка и разлила масло. Пострадала группа велосипедистов. Дорожники на данный момент пытаются отмыть полосы, - рассказал очевидец в мессенджере.

Никто до сих пор не знает, кто и зачем разлил масло на проезжей части. Будут ли искать хулигана – пока не известно. Не сообщается и о том, сколько именно человек травмировались на скользкой дороге. По предварительной информации, большинство из них - девушки.

- К большому счастью, мы отделались шрамами и ушибами разных частей тела. Обошлось без переломов. У одной девушки поврежден подбородок, - рассказали участницы велоклуба "Сайклгелз" в соцсетях.

Тем временем, участок почти очистили от маслянистой жидкости.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге в авариях пострадали двое детей на самокатах. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.