В семи районах Петербурга закроют или ограничат движение с 13 июля

Движение по нескольким дорогам Петербурга ограничат или закроют с 13 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 13 июля в семи районах Петербурга ограничат или полностью закроют движение транспорта. Так, в Калининском районе на три дня ограничат движение по улице Руставели от Пискаревского проспекта до проспекта Луначарского. А в Приморском районе до 19 июля ограничат движение по улице Оптиков на участке от Планерной улицы до Мебельного проезда, а по Мебельному проезду у улицы Оптиков на это время движение полностью закроют. Об этом сообщает ГАТИ.

В Петродворцовом районе до конца лета ограничат движение по Гостилицкой улице на участке от Университетского проспекта до улицы Первого Мая. Причиной этому стали работы по установке временного ограждения.

- В Выборгском районе с 13 июля по 5 октября 2025 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничено движение транспорта по улице Фокина и у дома 30, корпус 2, литера А по Большому Сампсониевскому проспекту, - указали в ГАТИ.

В Московском районе из-за размещения пешеходной галереи по 10 октября ограничат движение транспорта по улице Коли Томчака. На этот же срок в Центральном районе ограничат движение у дома 7 по Дегтярному переулку. А в Невском районе из-за ремонта дороги закроют Нерчинскую улицу и улицу Белышева у улицы Коллонтай. Когда их вновь откроют, не уточняется.