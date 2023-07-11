Активисты сообщили о сносе флигеля дома Фокина в Петербурге

Здание начали сносить 11 июля. Фото: t.me/sos_spb_snos

Градозащитники сообщили о сносе дворового флигеля Дома Фокина на Мясной улице в Петербурге. По словам активистов, лицевой корпус является объектом культурного наследия и подлежит реставрации. Здание построил архитектор Шашин в 1833 году. Оно является одним из последних образцов классицизма 19 века, который сохранился в подлинном виде.

- Дворовый корпус построен позже (в 1879 году), однако также является историческим зданием. После реставрации в Доме Фокина будет создан центр социальной реабилитации. Тендер на ремонт выиграла компания «ПСБ-Жилстрой» - та самая, которая сносит Дом Басевича, - пишут градозащитники в телеграм-канале SOS СПб СНОС.

Активисты считают, что сносить флигель было вовсе не обязательно, потому что постройка еще подлежала восстановлению. Они объяснили, что борьба за него могла затянуть реставрацию лицевого корпуса, который уже несколько лет нуждается в приведении в порядок.