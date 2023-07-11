Въезды на ЗСД с набережной Макарова поочередно закроют с 14 по 17 июля

С 14 по 17 июня поочередно закроют въезды на ЗСД с набережной Макарова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 14 по 17 июля въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) с набережной Макарова поочередно закроют. В это время специалисты будут менять асфальтобетонное покрытие. Об этом рассказали в ООО «Магистраль Северной столицы».

- Полное перекрытие связано с однополосным движением на данном участке. На время перекрытия съездов будет реализован механизм обнуления части корреспонденций для пользователей ЗСД с транспондером, - уточнили в пресс-службе.

Так, с 23:59 14 июля по 03:00 16 июля перекроют заезд на ЗСД с набережной в направлении КАД Север. А с 03:00 16 июля по 07:00 17 июля закроют заезд в направлении КАД Юг. Информацию об обнулении корреспонденции можно узнать на сайте ЗСД.

Для удобства водителей всю информацию об ограничениях выведут на табло и знаки переменной информации. Также на дороге установят специальные знаки и информационные щиты.