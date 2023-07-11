Полицейские нашли крупную наркоплантацию в частном доме в Ленобласти

Мужчину, в доме которого нашли коноплю, отпустили под подписку о невыезде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, в доме которого ранее обнаружили целую наркоплантацию из конопли. Он выращивал запрещенные растения в деревне Томарово в Волосовском районе. В этом же доме его и поймали 10 июля. О задержании сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе обысков помещений, стражи правопорядка изъяли 44 куста конопли, отдельные части наркосодержащих растений, а также оборудование для ее культивирования, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Мужчину отпустили домой под подпиской о невыезде. Специалисты продолжают расследование, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, накануне полицейские задержали водителя большегруза, который сломал шлагбаум, чтобы не платить за проезд по трассе "Нева". В фуре специалисты нашли свертки с травой. Их отправили на экспертизу.