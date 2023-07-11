Бездомная собака покусала 16-летнюю девочку в Ленобласти

Собака напала на девочку поздно вечером. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 16-летняя девочка пострадала из-за бездомной собаки. Бесхозный пес напал на школьницу 9 июля вечером, около 23 часов. Инцидент произошел во Всеволожском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 16-летнюю девочку госпитализировали в Токсовскую больницу во втором часу ночи. Врачи диагностировали у пострадавшей укушенные раны левой голени, - рассказал источник.

Девочка объяснила, что гуляла на улице в минувшее воскресенье. Собака напала на нее внезапно на улице Дружбы в поселке Стеклянный. Известно, что сама школьница живет в Красногвардейском районе Северной столицы.

Пострадавшей девочке в больнице оказали всю необходимую помощь и отпустили домой, где она будет проходить амбулаторное лечение. К счастью, полученные травмы оказались не слишком серьезные, поэтому оставлять ребенка в больнице не было смысла.