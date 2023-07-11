Шестилетняя девочка наелась слабительных таблеток и попала в больницу в Петербурге

Девочка случайно съела шесть таблеток слабительного. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестилетняя малышка из Петербурга попала в больницу после того, как случайно съела шесть слабительных таблеток. Это произошло в СНТ «Климовец», но плохо девочке стало не сразу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка привезли на машине скорой помощи около двух часов ночи. Малышка попала в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ее забрали из квартиры на проспекте Просвещения, когда девочка уже вернулась домой с дачи, - рассказал источник.

Врачи оценили состояние малышки как средней степени тяжести. Медики беспокоились, что у ребенка может начаться сильное обезвоживание организма, поэтому приняли решение контролировать юную пациентку.

Напомним, накануне 16-летняя девушка попала в больницу Ленобласти после вечерней прогулки. Дело в том, что на нее набросилась собака. У пострадавшей диагностировали укушенную рану голени.