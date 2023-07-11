В трех районах Петербурга 12 и 13 июля испытают теплосеть на прочность

Испытания теплосетей пройдут в трех районах Петербурга 12 и 13 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Испытания тепловых сетей проводят в весенне-летний период, чтобы зимой не было неприятных сюрпризов в виде прорывов. Это обязательное мероприятие при подготовке к новому отопительному сезону. В нескольких районах Петербурга уже провели испытания, теперь на очереди Калининский, Красногвардейский и Выборгский районы. На прочность и плотность теплосеть будут проверять 12 и 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга».

- Испытания позволят определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе гидравлических испытаний - это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой, - отметили в пресс-службе.

Работы охватят порядка 40 улиц Северной столицы. Горожан попросили сообщать о повреждениях, если такие будут, по номерам 004 или 112. Также жителям напомнили, что нельзя приближаться к месту прорыва, заходить за ограждения, если такие имеются, и подходить к машине, если она находится в зоне разлива воды.