Две утраченные в годы Великой Отечественной войны картины вернули в Царское Село

Пропавшие в годы Великой Отечественной войны вернулись в Царское Село. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Две картины Карла Фридриха Шульца «Разъезд Кавалергардского Ее Величества полка, остановившийся близ лагеря» и «Саперы Лейб-Гвардии саперного батальона, роющие земляные укрепления», написанные в середине XIX века, вернулись в Царское Село. Они ранее находились в Екатерининском дворце-музее и входили в коллекцию Александра II, но пропали в годы Великой Отечественной войны. Однако утраченные экспонаты нашел на зарубежных аукционах меценат Михаил Карисалов и подарил их музею. Об этом сообщает пресс-служба Царского Села.

- Обе картины написаны Шульцем во время его работы в России, куда он приехал по приглашению Николая I. После Великой отечественной войны они вошли в «Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, музей получил фотоальбом «The Russian Campaign. March to August 1915», принадлежавший цесаревичу Алексею. Ранее он хранился в Александровском дворце, но пропал. Научные сотрудники предполагают, что альбом могли продать на распродаже личных вещей императорской семьи.

Также музею передали 120-летнюю тарелку из знаменитого Рафаэлевского сервиза. Ее изготовили на Императорском фарфоровом заводе. Интересно, что сервиз начали создавать еще в 1883 году по заказу Александра III специально для Царского Села, но комплект так и не попал в резиденцию.