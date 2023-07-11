Житель Петербурга получил срок за кражу дорогого телефона из кармана девушки

Мужчина получил условный срок за кражу телефона у девушки в автобусе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Петербурга решил обзавестись телефоном, но платить за него не хотел. Решение своей проблемы он нашел, когда в апреле ехал в автобусе. Там он увидел, как смартфон торчит из кармана одной из пассажирок. Он аккуратно вытащил устройство и скрылся. Студентка даже не почувствовала, как у нее что-то пропало. Она заметила пропажу немногим позже и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 95 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину. За это ему дали условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком один год, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.