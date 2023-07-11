Более 100 «умных» трамваев доставят в Петербург до 2026 года

116 «умных» трамваев получит Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

В течение 2023-2026 годов в Петербург доставят 116 «умных» трамваев. 28 вагонов поступят в Северную столицу уже в этом году, в 2024 году город получит еще 49, в 20025 – 34, а в 2026 – пять. Новый транспорт выпустят на маршруты в Выборгском, Калининском, Кировском и Невском районах. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

- Приобретаемый транспорт - низкопольный и различной модификации. Это «умные» трамваи - оснащенные системой активной помощи водителю, установка которой - основное условие для всех новых серийных трамваев, приобретаемых для Петербурга с 2022 года, - указали в ведомстве.

В комитете напомнили, что с 2022 года в Северной столице начали обновлять парк трамваев и троллейбусов, а также модернизировать инфраструктуру электротранспорта. До 2028 года в рамках программы город получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов. Из этого числа 83 трамвая и 214 троллейбусов уже доставили.