Таксист бросил деньги в лицо беременной пассажирке и накинулся на ее мужа в Петербурге

Полицейские разыскивают таксиста, напавшего на пассажиров в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неприятной историей закончилась поездка в такси для двух жителей Петербурга. Конфликт между пассажиркой и водителем начался внутри «Фольксвагена Поло». Таксист грубил женщине, поэтому за нее вступился 43-летний супруг. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку на улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Все произошло накануне, вечером 10 июля, у дома 67 на проспекте Просвещения. Как рассказал очевидец в соцсетях, конфликт между женщиной и таксистом начался из-за того, что машина приехала не к той точке, к которой заказывали. При этом водитель возмущался, что ему пришлось ждать клиентов.

- На вопрос почему он подъехал не к указанной точке, таксист выскочил из машины и, со словами «50 рублей жалко что ли», бросил мелочь в лицо беременной девушке. Она на восьмом месяце, - рассказал очевидец в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Тогда таксист и муж пассажирки на этом фоне начали драться. Как итог, у последнего оказалась сломана скуловая часть и появились ссадины. Его госпитализировали. А водитель сбежал. Сейчас его ищут полицейские.