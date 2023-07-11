Туристический комплекс «Горская» станет частью круглогодичного курорта Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко предложил включить проект туристского комплекса «Горская» в федеральную туристическую межрегиональную схему. По ней он станет круглогодичным морским курортом. Зону отдыха и туризма, которую возведут на территории бывшей строительной площадки, вице-премьеру презентовали еще месяц назад. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Правительство сформирует предложения, учитывая несколько районов Петербурга одновременно. Кроме того, они оценят турпотоки и возможности транспортной, инженерной и туристской инфраструктуры, – заявил чиновник.

По его мнению, «Горская» может стать якорным проектом круглогодичного курорта на территории города на Неве. Напомним, проект занимает площадь более 130 гектаров.

Кстати, строить обновленную площадку будут в несколько этапов, вплоть до 2030 года. В правительстве уже утвердили «дорожную карту» и согласовали первый этап документации.