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НовостиОбщество11 июля 2023 16:18

Туристический комплекс «Горская» станет частью круглогодичного курорта Петербурга

Территория может стать якорным проектом круглогодичной рекреационной зоны
Элеонора КУРЮМОВА
Туристический комплекс «Горская» станет частью круглогодичного курорта Петербурга.

Туристический комплекс «Горская» станет частью круглогодичного курорта Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко предложил включить проект туристского комплекса «Горская» в федеральную туристическую межрегиональную схему. По ней он станет круглогодичным морским курортом. Зону отдыха и туризма, которую возведут на территории бывшей строительной площадки, вице-премьеру презентовали еще месяц назад. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Правительство сформирует предложения, учитывая несколько районов Петербурга одновременно. Кроме того, они оценят турпотоки и возможности транспортной, инженерной и туристской инфраструктуры, – заявил чиновник.

По его мнению, «Горская» может стать якорным проектом круглогодичного курорта на территории города на Неве. Напомним, проект занимает площадь более 130 гектаров.

Кстати, строить обновленную площадку будут в несколько этапов, вплоть до 2030 года. В правительстве уже утвердили «дорожную карту» и согласовали первый этап документации.