Байкеры очистят берег Выборгского залива 22 июля в рамках акции «Вода России»

Участники фестиваля «BALTIC RALLY» проведут субботник вместе с Александром Дрозденко. Фото: t.me/kprlo

Во время фестиваля «BALTIC RALLY», 22 июля, тысячи байкеров со всей страны соберутся на берегу Выборгского залива. Там они проведут субботник вместе с губернатором области Александром Дрозденко, замминистром природных ресурсов и экологии РФ Павлом Барышевым, главой профильного комитета Денисом Беляевым и другими известными экологическими активистами. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства региона.

– Через Балтийское море пролегают важные торговые и транспортные пути, на берегах живут люди. Поэтому его экологическое состояние значимо для всей России, – рассказал лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Начнется сбор волонтеров в 9:30 утра на берегу Выборгского залива. Все необходимые инструменты для уборки выдадут на месте.

Кстати, каждый участник субботника получит почетную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции и прикрепить фотографию к отчету о прошедшем мероприятии.