Движение ограничат в двух районах Петербурга с 12 по 20 июля из-за соревнований

В Петербурге пройдут соревнования по триатлону. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение автомобилей частично перекроют в двух районах Петербурга. Ограничения продлятся с 12 по 20 июля. В это время в городе на Неве пройдут соревнования по триатлону «Медный всадник», Первенство и Чемпионат России в этом виде спорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Транспорт не сможет останавливаться на Центральной аллее, от Бодрова переулка до Южной дороги, на набережной Гребного канала и Мартынова. Кроме того, запрет действует на Приморском проспекте у третьего Елагина моста, – рассказали в пресс-службе профильного комитета.

Кстати, временно перекроют дороги для водителей на Футбольной, Центральной, Теннисной, Велосипедной аллеях. Также новые правила будут действовать для Приморского проспекта, одноименного шоссе. Подробнее с ограничениями можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.