Без вести пропавшего 87-летнего пенсионера разыскивают в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» начали выполнять новую задачу. В этот раз сотрудники поисково-спасательного отряда отправились возвращать домой без вести пропавшего 87-летнего пенсионера. Как выяснилось, мужчина ушел из дома в Петербурге днем, 11 июля. Родственники, обеспокоенные исчезновением близкого человека, оперативно обратились к специалистам-добровольцам. Ориентировки на мужчину уже разлетелись из официального сообщества отряда ВКонтакте по другим местным группам.

– Помогите найти человека! Пропавший не ориентируется в пространстве, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям с просьбой подключиться к поискам.

В ориентировке на пенсионера указаны некоторые приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубого цвета глаза. Среди отличительных черт – мужчина носит усы. Как сообщили родственники, в день исчезновения на нем была черная куртка, такого же цвета брюки и туфли, а также белая кепка.