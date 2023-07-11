Высоту районов с «хрущевками» ограничили восемью этажами в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга решили ограничить высотность застройки районов с «хрущевками». Так, в новом проекте генерального плана города застройка кварталов, где большинство домов пятиэтажные, ограничится восемью ярусами. По программе расселения, застройщики не смогут возводить комплексы большей высоты.

– Местные жители просили изменить функциональное зонирования для ряда кварталов. На территориях, которые они указали в своих обращениях, большинство зданий маловысотные, – рассказали в пресс-службе КГА.

Из-за этого члены комиссии единогласно решили установить среднюю этажность – от пяти до восьми, вместо заложенной изначально. Ранее предполагалось строительство минимум девяти ярусов. Как отметили в профильном комитете, подобное решение сделает условия жизни для горожан более комфортными.