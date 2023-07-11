Смольный не обнаружил нарушений в интернате, где погибло шесть постояльцев. Фото: vk.com/kspgovspb

Ранее spb.kp.ru писала, что в психоневрологическом интернате №10 умерли шесть постояльцев. Из-за этого следователи Петербурга возбудили уголовное дело, а сотрудники органов начали проверять учреждение. Сперва правоохранители предполагали, что воспитанники скончались от ненадлежащего ухода. Но после 16 инспекций нарушений в работе интерната не обнаружили. Об этом во вторник на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета по социальной политике Северной столицы Александр Любимов.

– Уголовное дело продолжают расследовать. Проведенные проверки показали, что заявленные ранее предположения не совпадают с деятельностью учреждения, – рассказал он в беседе с журналистами.

По мнению чиновника, все шесть воспитанников страдали от многочисленных умственных и физических болезней. Как подчеркнул Александр Любимов, каждый из скончавшихся прожил в ПНИ от трех до пяти лет. С его слов, для установленных у постояльцев диагнозов – это весомый срок.